م. شوكت الراميني يكتب لوطن: تأملات في مرآة حزيران التي صنعتها صواريخ الشرق

منذ عقود، وتحديداً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني، بدأ الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون، في رسم سيناريوهات متعددة لاحتواء النظام الوليد أو تدميره. فقد اعتُبر، منذ نشأته، خطراً داهماً على العالم وعلى أنظمة المنطقة، كما جرى توصيفه تياراً راديكالياً يسعى إلى تصدير الثورة ونشر التشيّع، مما شكّل ذريعة لسلسلة طويلة من السياسات العدائية، واستغلال ذلك لصالح تيار العولمة الأمريكي في إطلاق سباق تسلح إقليمي لحساب مجمع التصنيع العسكري الأمريكي. فبدأت محاولات احتواء الثورة الوليدة عبر الحرب العراقية–الإيرانية، ثم تواصلت بأساليب متعددة من الحصار والعزل والتشهير، وبناء سدود فكرية وأيديولوجية أمام تمددها المتوقع، خاصة في الفضاء العربي، وخصوصًا في الفضاء السني. وجرى تشويهها بشكل مكثف، وحرمانها من التعاطف الشعبي. وفي هذا المسار، طُمست الأبعاد الجوهرية للثورة الإيرانية، وفي مقدمتها البُعد العقائدي المرتبط بالقدس، باعتبار تحريرها جزءاً من العقيدة الدينية والثورية، فضلاً عن مركزية الدفاع عن المستضعفين ونجدة المظلوم في عقيدتها ووجدانها الثوري، وخيضت في مواجهتها حروب التنظيمات الإرهابية لاحتوائها وإعاقتها.

وها نحن اليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود على تلك الثورة، شهدنا واحدة من أخطر حلقات هذا الصراع المتداخل؛ حيث دخلت إسرائيل، في الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2025، في حرب مباشرة مع إيران، عُرفت إيرانياً بـ"حرب الوعد الصادق 3"، كتسمية تعكس الصدقية والثقة المبدئية لدى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني بقدرتهم على الرد والمواجهة وفرض معادلات جديدة ومتصاعدة.

فكانت هذه الحرب ليست مجرد مواجهة عسكرية طارئة، بل مثلت تتويجاً لسلسلة طويلة من النزاعات المركبة، ومحطة جديدة في الاشتباك التاريخي بين مشروعين: أحدهما استعماري يتكئ على أدوات السيطرة الغربية، وآخر مقاوم يسعى لإعادة بناء معادلات القوة والكرامة في الإقليم. وفي هذه اللحظة المفصلية، تلاقت مسارات تاريخية وفكرية واستراتيجية، كاشفة عن مدى التحول العميق في موازين الردع، ولتضع إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة والغرب، أمام مرآة الحقيقة التي صنعتها صواريخ الشرق في شهر حزيران.

فعكست تلك المرآة لحظة مفصلية ذات أبعاد استراتيجية عميقة، تجاوزت الميدان، لتطال البنية العميقة للعلاقات الدولية، وشكل الصراع في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك، مستقبل إسرائيل نفسها، ومدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على توجهاتها الرسمية التي بشّرت بإعادة التموضع الأمريكي الداخلي عبر شعار "أمريكا أولاً"، إضافة إلى إماطة اللثام عن سلسلة من الأكاذيب حول عدائية إيران للمحيط العربي.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023، حين فجّرت حركة حماس "طوفان الأقصى"، الذي مثّل صاعقاً استراتيجياً أعاد إحياء القضية الفلسطينية، وفجّر تفاعلات إقليمية وعالمية، وتراكبت فيه سلسلة من الحروب التي خاضتها إسرائيل وما زالت تخوضها، وفشلت فيها في مواجهة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس، كما فشلت لاحقًا في كسر حزب الله، وكذلك تحجيم أو وقف مشاركة أنصار الله في اليمن، واكتفت بمراكمة الضربات الجوية والاغتيالات التي لم تثمر إلا عن مزيد من الكراهية الشعبية، والانكشاف الاستراتيجي لمرتكبيها الإسرائيليين.

وحين قررت إسرائيل خوض هذه المواجهة المباشرة مع إيران، اعتقدت أنها تمتلك تفوقاً نوعياً لا يُهزم، بعد تحييد جبهات أو إضعاف أخرى، وأن ضرب المنشآت النووية أو تعطيلها جزئيًاً أو كلياً سيجعل طهران ترضخ أو تتراجع. لكن هذه المرة، واجهت إسرائيل دولة مركزية إقليمية، ذات سيادة، وإرادة قتالية، وقدرات صاروخية ومسيّرات متقدمة، وبنية تنظيمية متمرسة، عملت وتفعّلت بشكل لافت، فضلاً عن امتلاكها لعمق إقليمي كامن يمتد من العراق إلى لبنان، ويغطي البحر الأحمر، ويمتلك عمقًا شعبياً دولياً ، إضافة إلى تحكمها الجغرافي في قلب التجارة العالمية، وسيطرتها العسكرية على كل منابع نفط الإقليم وقدراته الاستراتيجية والتموضعات العسكرية فيه. فالخطأ الإسرائيلي الأكبر لم يكن في التقدير العسكري فقط، بل في التقدير السياسي والاستراتيجي، إذ وجدت إسرائيل نفسها في ممر أحادي الاتجاه: فإذا استمرت في الحرب، واجهت خطر التدمير الشامل بصواريخ فرط صوتية ومسيّرات متقدمة كشفت سماءها، وتغلغلت في عمقها الجغرافي ومراكزها الحساسة،فضلاً عن تفجير قدرات ايران الأخرى الكامنة، وإن تراجعت، بدت مهزومة مكسورة أمام حلف المقاومة، وظهرت للغرب أنها لم تعد تمثل ذراعاً قادرة على الحسم أو الردع. ومن هنا، كانت إسرائيل قد وصلت فعلياً إلى نقطة اللاعودة.

وعلى الطرف الأمريكي، واجهت الترامبية صدمة كبرى، حين وجدت أن إسرائيل، شريكتها السياسية "والدينية"، تسحبها مجدداً إلى مستنقع الشرق الأوسط. فبدل أن تركز الإدارة على ترميم الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، جرّت إسرائيل إدارة ترامب نحو دعم عمليات عسكرية – صُممت لتكون متتابعة ومستمرة وتوريطية – وتقديم غطاء لوجستي واستخباراتي لضرب إيران، مما وضع مشروع "أمريكا أولاً" أمام مفارقة قاتلة: فكيف يمكن تبني سياسة سيادية، دون الانفكاك عن الحلف الصهيوني الذي يسعى إلى تأبيد التوتر والحروب؟ وفي ظل قناعة لا يحدوها مجال للشك، أن إسرائيل لم تعد تمتلك قدرة حقيقية على الحسم، بل باتت تعتمد على سلاحين فقط: الطيران الأمريكي المتفوق تكنولوجياً والمُذخر أمريكياً، والاغتيالات ذات البعد التقني واللوجستي والاستخباراتي عالي الكفاءة، اللذين لا يُنتجان نصراً استراتيجياً، خاصة في حالة دولة كبيرة وعميقة كإيران، بل يخلقان بيئة متفجرة تستولد مقاومات أكثر تقدماً وتكيفاً، وتجعل من الاحتلال مشروعاً مكشوفاً وعديم الأفق ويدفع بالصراع الى دهاليز اضافية. إلا أن الولايات المتحدة، رغم ذلك، قررت المشاركة ضمن سياسة انتهازية تحسب احتمالية نجاح المشروع الإسرائيلي فتتصدره، واحتمال الفشل فتقفز "كمطفئة للحرائق" وتستثمر ذلك لتدعيم سياستها الاستراتيجية وتوجهاتها الدولية.

وقعت الحرب كاشفة أن إسرائيل قد استخدمت كل ما لديها من أدوات، وأن رصيدها من الابتزاز الأخلاقي والسياسي قد نفذ، وتحددت القوة الإسرائيلية. بل إن الشعب الإسرائيلي نفسه بدأ يدرك أن دولته تضعه كدرع بشري، وتمنعه من مغادرة البلاد أثناء الحرب، وتخدّره بخطابات العقيدة والنصر، بينما تدفع به إلى حرب مقبلة لا تُبقي ولا تذر، في وقتٍ يتقلص فيه هامش التفوق التكنولوجي، وتنمو فيه قدرات الصناعات المحلية في إيران ودول "الشرق العتيق".

نعم، كانت "حرب الوعد الصادق 3" صادمة بكل المقاييس، لكنها بالقدر ذاته كانت كاشفة. فقد أظهرت حدود القوة العسكرية الإسرائيلية، وكشفت زيف السردية الأخلاقية التي طالما احتمت بها، وعرّت مؤسسات الضغط التي تدافع عنها في العواصم الغربية. كما أكدت أن أي مقاومة جدية مدعومة بإرادة سياسية وتكنولوجية، قادرة على تقويض المشروع الصهيوني. وهذه الحرب لا تعني نهاية إسرائيل الفورية، لكنها تؤشر بوضوح إلى أفول زمن هيمنتها المطلقة، وتضعها على مسار تاريخي تصاعدي باتجاه التقوقع والتحلل.

ومن جهة أخرى، أثبتت هذه الحرب أن كل محاولات تصدير الصراع إلى الخارج، أو تغييب القضية الفلسطينية خلف ملفات إقليمية، لن تنجح، وأن الرهان الوحيد لإسرائيل ولحلفائها يتمثل في القبول بتسويات سياسية شاملة، وإلا فإن خيار المواجهة سيظل مفتوحاً، وخطيراً، وأشد إيلاماً مع كل جولة جديدة. فلقد انتهى زمن الرهانات الإسرائيلية الكبرى، وبدأت مرحلة جديدة من الحساب التاريخي العسير.

وبات واضحاً أن إسرائيل لم تعد تمثل ملاذاً لليهود،رغم كل المحاولات التي ستتبع لإعادة ترميم الصورة ، بل باتت أحد أكبر الأخطار عليهم، فهي مشروع سياسي عسكري عقائدي وظيفي، يخدم العولمة العسكرية الغربية، ويستنزف اليهود أنفسهم من أجل أهداف إمبريالية صرفة. وها هو المشروع الصهيوني يخسر مظهره التقدمي الديمقراطي المزيف، وينكشف كونه كياناً مصطنعاً يقوم على العنف، ويُدار من قبل تحالف فاشي ديني– سياسي، يستخدم القوة المطلقة لتثبيت وجوده، ويعيد العالم إلى أسوأ مراحل التاريخ.

ومن جهة أخرى، فإن هذه الحرب أكدت أيضاً أن بقاء إسرائيل بهذا الشكل يُعد خطراً على المشروع الترامبي نفسه، الذي يسعى إلى تقليص الحروب، واستعادة سيادة القرار، والعودة إلى الداخل الأمريكي. فكيف يمكن لهذا التيار أن ينجو، وإسرائيل تشده إلى الخارج، وتدفعه إلى المغامرات؟ وكيف يمكن أن تنتصر الترامبية دون إعادة صياغة الارتباط العضوي بين الدولة الأمريكية والمؤسسة الصهيونية ؟

وللحقيقة، لا يمكن إغفال الخطوتين الذكيتين اللتين قام بهما الرئيس ترامب في سياق محاولته احتواء تيار الصقور داخل الولايات المتحدة وإدارته، وضبط إيقاع ضغط أدوات نظام العولمة نحو الحروب المفتوحة. فكانت الخطوة الأولى ممثلة في حربه القصيرة والمحدودة على الحوثيين، والتي استخدمها كأداة اختبارية لقياس قدرة الولايات المتحدة على خوض مواجهات طويلة الأمد مع قوى ذات عقيدة إنسانية وقتالية مركبة، حيث أثبتت هذه الحرب المحدودة هشاشة القدرة الأمريكية على تحقيق نصر حاسم دون استنزاف، مما أعطى إشارة واضحة إلى أن النموذج العسكري العولمي لم يعد صالحاً في بيئة ما بعد الهيمنة. أما الخطوة الثانية، فكانت بانخراطه السريع في الاندفاعة الإسرائيلية نحو الحرب مع إيران، والتي ما لبث أن أوقفها في اللحظة الحاسمة التي وصلت فيها الرسائل الاستراتيجية للصراع إلى مداها الخطر، عبر استغلال ضربات لثلاث مراكز نووية ما زالت تثير جدلاً واسعًا. وسَمح ترامب بتلك الحرب بمنح إسرائيل فسحةً لترى صورتها الحقيقية منعكسة في مرآة صواريخ الشرق.

وبهذا السلوك، حافظ ترامب على صمود التيار الترامبي حتى اللحظة، مفشلاً مخطط الانزلاق الكامل نحو حرب شاملة كانت ستقضي على مشروعه من الداخل، وتعيد أمريكا إلى فخ العولمة الحربية التي وعد بالتحرر منها. وهكذا، برز ترامب، لا كأداة في يد إسرائيل، بل كفاعل سياسي تمكن من تقليص الأضرار، وترك لإسرائيل فسحةً لتتأمل وحدها نتائج اندفاعتها الجنونية في مرآة الواقع الجديد، تمهيداً لمرحلة قادمة في تنظيم الشرق الأوسط بما يتلائم مع سياسة أمريكا العظيمة ومصالحها، بعد أن تمهدت، وتوازنت، وحيّدت الكثير من العقبات فيها، وبَرَد رأس إسرائيل الحامي، وبات مهيأً للصفقات الكبرى،بغض النظر عن المنعرجات والمدة الزمنية التي سيأخذها هذا المسار، وابتداءً من غزة التي ما زالت تحتاج الى "ريشة" الشرف والضغط العربي لتحقيق توازن الحل.