تشيّع شهداء العدوان الإسرائيلي على ايران

وطن: انطلقت، صباح اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع وطنية ضخمة لشهداء العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً، والذي استمر 12 يوماً على إيران.

وشهدت ساحة الثورة مشاركة عشرات آلاف الايرانيين لتشييع 60 شهيداً في العاصمة الإيرانية طهران ممن استشهدوا من جرّاء العدوان الإسرائيلي، وذلك بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووفود من البحرين والعراق وغيرهما من الدول العربية.

وردّد المشاركون في التشييع الذين حضروا منذ ساعات الفجر الأولى عدّة شعارات كان أبرزها: "الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل"، و"لن ننسى ولن نغفر"، و"لبيك خامنئي"، كذلك ردّدوا شعارات مطالبة بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

مراسم التشييع جزء من عمليات "الوعد الصادق 3"

وأعلن قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" في حرس الثورة الإيرانية، حسن زاده، أنّ مراسم تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي، تمثّل امتداداً لعمليات "الوعد الصادق 3".

وأشار إلى أنّ المراسم ستنطلق من ساحة "انقلاب (الثورة)" إلى ساحة "آزادي (الحرية)"، بحضور شعبي واسع من مختلف الشرائح.

وأكد حسن زاده أنّ وجود الشباب والنساء والمواكب الحسينية سيضفي على المراسم بُعداً رمزياً خاصاً، مشيراً إلى أنّه "سيتمّ تشييع جثامين عدد من القادة والعلماء الشهداء، بالإضافة إلى مختلف الشرائح وأفراد العوائل العزل من ضمنهم عدد من الأطفال".

المصدر: الميادين