صاروخ يمني يعيد المستوطنين في جنوب فلسطين المحتلة الى الملاجئ

وطن: دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مناطق واسعة جنوب فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن فيما طالب الاحتلال المستوطنين بالتوجه الى الملاجئ

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسماع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صاروخ واحد من اليمن، باتجاه "إسرائيل" وجرت محاولات لاعتراضه.

وعقب اطلاق الصاروخ اليمني غرد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد على موقع "إكس": "لن نترك غزة".

ونشر القيادي الحوثي نصر الدين عامر، عبر صفحته على تلجرام: "العدوان على غزة لم يتوقف، معاناة أبناء غزة لم تتوقف بل تتفاقم ويقتلون جوعا أو في مصائد الموت، التي تسمى زورا مراكز المساعدات، لذلك على صفارات الإنذار ألا تصمت، وعلى الصهاينة أن لا يحلموا بالهدوء".

وتواصل القوات اليمنية إسناد المقاومة في قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي، وذلك بقصف أهداف إسرائيلية واستهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر.