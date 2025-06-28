الاحتلال يقصف مدرسة وخياما للنازحين ويصدر أوامر بالتهجير

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت نازحين في مدينتي غزة وخان ويونس، مما أسفر عن شهداء ومصابين بعد أن ارتكبت أمس مجازر عدة بحق المدنيين، في وقت أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالتهجير لسكان عدد من مناطق وسط القطاع تمهيدا لمهاجمتها.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدف قصف الاحتلال مدرسة عدنان العلمي في منطقة المخابرات.

وتزامنت الغارة على المدرسة مع قصف جوي على منطقة سوق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكانت مدينة غزة تعرضت أمس الجمعة لغارات عنيفة أدت إلى استشهاد عشرات المواطنيين، كما ارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.

وفي شمال القطاع أيضا، أصيب 8 فلسطينيين في وقت مبكر اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلين في جباليا البلد.