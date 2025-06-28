الصحة العالمية: 112 طفلا يدخلون مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن نحو 112 طفلا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن الوضع في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مكثف وحصار خانق "تجاوز مرحلة الكارثة".

وأضاف أن 17 مستشفى تعمل جزئيا من أصل 36 في القطاع، مشيرا إلى عدم وجود مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبي القطاع.

ولفت إلى أن 500 مواطن استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي تتبع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تشمل الأمم المتحدة.

وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تمكنت بشكل "محدود للغاية" من الوصول إلى غزة للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد 2 آذار/ مارس الماضي.

وتغلق دولة الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الأهالي في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في آخر إحصاء له في 25 أيار/ مايو الماضي، استشهاد 242 مواطن بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من الأطفال الرضّع وكبار السن.