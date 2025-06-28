فصائل المقاومة تستهدف مواقع وتجمعات الاحتلال في خانيونس وشرق "نتساريم"

وطن: أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ سلسلة عمليات قصف استهدفت تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة جنوبي قطاع غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى" المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وفي بيان لها، أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنها قصفت بقذائف الهاون من العيار المتوسط تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في منطقة السطر الغربي، شمالي مدينة خانيونس.

كما أكدت أنها، وبالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، استهدفت تحشدات إسرائيلية في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة، مستخدمة قذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس عبر منصاتها الإعلامية، أنها قصفت بـصواريخ من نوع 107 خط إمداد وتموضع لجنود الاحتلال شرق محور نتساريم، وسط القطاع، مؤكدة إصابة الأهداف بدقة.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتواصل فيه الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، في ظل تصعيد عسكري متواصل جنوب القطاع، لاسيما في خانيونس ورفح، حيث تحاول قوات الاحتلال التمركز وقطع خطوط الإمداد بين المناطق.