طهران تحذّر من تجاوزات ترامب.. عراقتشي: احترام المرشد شرط لأي تفاوض

وطن: أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، رفضها القاطع لأي محاولات خارجية لفرض الشروط على طهران، مشددةً على أن أي مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يجب أن تنطلق من احترام السيادة الوطنية وقيادة البلاد.

وجاء الموقف الإيراني على لسان وزير الخارجية عباس عراقتشي، الذي نشر تصريحًا عبر منصة "إكس"، حذر فيه من استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام لغة مهينة تجاه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.

وقال عراقتشي:"الرغبة الصادقة في التوصل إلى اتفاق تستوجب من ترامب أن يتخلى عن لهجته غير المقبولة تجاه سماحة المرشد، لأن الخطاب المهين لا يخدم فرص التفاهم، بل يسيء إلى مشاعر ملايين الإيرانيين".



وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "لن تسمح لأحد بأن يقرّر مصيرها"، مؤكداً أن إيران تدرك جيدًا ما تملكه، وتتمسك باستقلالها، ولن تتردد في كشف قدراتها إذا ما ارتُكبت أخطاء كارثية نتيجة الغرور أو سوء التقدير.

وفي انتقاد مباشر لإسرائيل، أشار عراقتشي إلى أن "القيادة الإسرائيلية نفسها لجأت إلى الاحتماء تحت المظلة الأميركية خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية، فكيف يمكن أن تخيف إيران بالتهديدات؟".



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد متبادل في اللهجة السياسية بين واشنطن وطهران، تزامنًا مع تقارير إعلامية عن إمكانية استئناف المسار التفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، وسط استمرار الضغوط الأميركية ومحاولات استثمار الملف الإيراني في سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.