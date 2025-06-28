محللون إسرائيليون: صور جويّة تظهر بدء إعادة تأهيل منشأة فوردو الإيرانية

وطن: كشفت صور أقمار صناعية جديدة، نشرتها شركة "Maxar " الأميركية، عن تحركات لافتة لعدد من المركبات والجرافات في محيط منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام من الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وأظهرت الصور، التي تداولتها أيضًا وكالة "فرانس برس"، مركبات متوقفة قرب طريق محاذٍ للمنشأة النووية، إلى جانب جرافة يُعتقد أنها تُستخدم لأعمال حفر أو إزالة أنقاض، دون أن تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن طبيعة هذه التحركات.



وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الجرافة ظهرت قرب فتحات يُعتقد أنها تأثرت بالقصف الأميركي الأخير، مشيرة إلى تقديرات استخباراتية ترجّح بدء أعمال تأهيل في الموقع النووي الواقع تحت الأرض.

وفي هذا الإطار، قال أور بيالكوف، محلل الصور الجوية الإسرائيلي، إن "الإيرانيين بدؤوا على ما يبدو بإعادة تأهيل منشأة فوردو"، معتبرًا أن ذلك مؤشر على نية إيران استئناف النشاط النووي في الموقع رغم الاستهداف العسكري.



في سياق متصل، صعّدت إيران من لهجتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اليوم الجمعة، أن إصرار مدير الوكالة رافائيل غروسي على زيارة المواقع النووية الإيرانية "لا معنى له وقد يحمل نوايا خبيثة"، وفق تعبيره.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدد عراقتشي على أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ أي خطوة دفاعًا عن مصالحها وسيادتها، كاشفًا أن البرلمان الإيراني صوّت على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين "ضمان سلامة وأمن الأنشطة النووية الإيرانية".



ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع ضغوط غربية مستمرة بشأن الملف النووي الإيراني، ومحاولات متعثرة لإحياء الاتفاق النووي في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد.