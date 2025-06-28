نتنياهو إلى واشنطن: تطبيع مع سورية وإنهاء حرب غزة.. تفاؤل أميركي حذر بتطبيع شامل

وطن: ذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل، في زيارة تهدف إلى بحث صفقة تطبيع محتملة مع سوريا، إضافة إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفادت القناة أن واشنطن تنظر بتفاؤل حذر إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل توسيع "اتفاقيات أبراهام"، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التقدم في هذا الملف مرهون بالتزام "إسرائيل" بوقف العمليات العسكرية، وهو ما تعتبره واشنطن مدخلًا لتوسيع التطبيع.



وبحسب التقرير، يرى الجانب الإسرائيلي أن تحقيق أي تقدم في اتفاقيات التطبيع الإقليمي يتطلب التفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا بشأن إنهاء الحرب على غزة.

وأوضحت القناة أن نتنياهو يسعى إلى اتفاق شامل لا يقتصر على سوريا، بل يشمل أيضًا السعودية، لبنان، إندونيسيا وماليزيا.

وأشارت القناة إلى أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يدعم اتفاقًا أوسع يشمل تبادل الأسرى وتوسيع التطبيع، ومن المتوقع أن يضغط على قطر بعد بلورة المقترح النهائي.



في هذه الأثناء، تنتظر عائلات الأسرى الإسرائيليين لقاءً مع إدارة ترامب، أملاً في تحريك الملف، مؤكدين في بيان أن "ترامب هو الوحيد القادر على الضغط على الوسطاء، وعلى حماس، وحتى على الحكومة الإسرائيلية نفسها"، رغم معارضة الوزيرين المتشددين بِتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأفادت مصادر أميركية أن جهوداً تُبذل للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إنهاء الحرب وصفقة تبادل أسرى، فيما نقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيتوجه إلى واشنطن الإثنين المقبل لإجراء محادثات تتعلق بإيران والحرب على غزة، إضافة إلى التحضير لزيارة نتنياهو المرتقبة.

ووفق مسؤول أميركي، فإن زيارة نتنياهو من المرجح أن تتم في النصف الثاني من يوليو المقبل.