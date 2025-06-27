نحو 80 شهيداً في غزة بينهم منتظرون للمساعدات في اعتداءات الاحتلال

وطن: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى نحو 80 شهيدًا و174 إصابة، في سلسلة غارات جوية ومدفعية إسرائيلية متواصلة منذ ساعات الفجر، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع الأعداد مع تعذّر الوصول إلى كثير من المواقع المستهدفة.

وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة فرانس برس، أنّ الغارات الإسرائيلية طالت مناطق مدنية ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية، وأوقعت ضحايا بين المنتظرين للحصول على المساعدات.



وأوضح بصل أن 6 مدنيين استُشهدوا أثناء دخولهم مركز توزيع الطرود الغذائية التابع لمؤسسة "غزة الإنسانية" في رفح جنوب القطاع، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل". كما ارتقى 3 شهداء قرب دوار النابلسي جنوب غرب غزة، بينما استُشهد مدني آخر في شارع صلاح الدين بوادي غزة.

وفي شمال القطاع، قُتل 10 مواطنين في قصف استهدف مدرسة بحي التفاح، فيما استُشهد 8 آخرون – بينهم 5 أطفال – في قصف طال مدرسة "أسامة بن زيد" في منطقة الصفطاوي، والتي تُستخدم كمركز إيواء للنازحين.

وارتقى 10 شهداء آخرين في بلدة جباليا نتيجة قصف مدفعي استهدف أحياءً سكنية، بينما سقط 10 شهداء إضافيين في غارة استهدفت خيام نازحين قرب دوار فلسطين غرب مدينة غزة.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت حتى اليوم 56,331 شهيدًا و132,632 إصابة، فيما لا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليها بسبب القصف المتواصل.

ومنذ 18 مارس 2025 فقط، سقط 5,936 شهيدًا و20,417 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال والنازحين.

كما كشفت الوزارة أنّ ما لا يقل عن 550 فلسطينيًا قُتلوا، وأكثر من 4,000 جُرحوا، خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة "غزة الإنسانية" منذ بدء عملياتها في أواخر مايو الماضي.