محاولة لأسر ضابط إسرائيلي.. القسام تبث مشاهد من كمين شرق خان يونس

وطن: بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، مشاهد مصوّرة لعمليات ميدانية نوعية نفّذتها ضد قوات الاحتلال في مناطق التوغل شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، شملت تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية، ومحاولة أسر جندي إسرائيلي، واستهداف تجمعات للجنود بقذائف الهاون.

وأظهرت اللقطات زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار على مسار ناقلة جنود من طراز "النمر"، وتُظهر الآثار الواضحة للتفجير في هيكل الآلية بعد دخولها نطاق الكمين.

وفي مشاهد أخرى، قالت الكتائب، إنها نصبت كمينا لقوة للاحتلال، عبر تفخيخ فتحة نفق، وحاولت أسر أحد الضباط، لحظة وقوعه في الكمين، لكن الاحتلال قام بتفعيل بروتوكول هانيبعل، وقصف المنطقة بالكامل، لمنع وقوع الضابط في الأسر والذي قتل في العملية.

وأكدت الكتائب كذلك استهداف جرافة عسكرية بقذيفة مضادة للدروع، مشيرة إلى إصابة جنديين إسرائيليين بشكل مباشر.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف تحشدات لجنود الاحتلال شرق مدينة حمد شمال خان يونس بقذائف هاون من عيار "60 ملم"، بالإضافة إلى تنفيذ قصف مشترك مع القسام استهدف تجمعًا للجنود والآليات في محيط مدخل المدينة.

وفي وقت سابق، بثّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لقصف صاروخي مباشر استهدف موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة، بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وتأتي هذه العمليات ضمن تصعيد ميداني مستمر، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في عدد من المحاور داخل قطاع غزة، مستخدمة قذائف متنوعة ورشقات صاروخية دقيقة، مؤكدة قدرتها على التصدي للتوغلات والتعامل مع الأهداف العسكرية بتنسيق ميداني عالي المستوى.