ترامب يهدد بقصف إيران مجددًا ويوقف تخفيف العقوبات: "على خامنئي أن يشكرني"

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف أي جهود لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وذلك ردًا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي وصف فيها نتيجة الحرب الأخيرة مع إسرائيل بأنها "نصر إيراني".

وفي مؤتمر صحفي، هاجم ترامب خامنئي بشدة، قائلاً إن تصريحاته بشأن الانتصار "مجرد أكاذيب"، ملمحًا إلى إمكانية استهداف إيران مجددًا في حال عاودت تخصيب اليورانيوم.

وأضاف: "لست قلقًا من وجود مواقع نووية سرية في إيران، لكن على قادة طهران أن يدركوا أن برنامجهم النووي سيكون موضع التفكير الأول الآن".

ودعا ترامب إيران إلى "العودة إلى النظام العالمي" محذرًا من أن البديل سيكون "مستقبلًا أكثر سوءًا". كما زعم أنه أنقذ خامنئي من "موت بشع"، قائلاً: "كان عليه أن يقول شكراً لك أيها الرئيس ترامب".

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من كلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي، هي الأولى له منذ نهاية الحرب مع إسرائيل، قال فيها إن إيران حققت "نصرًا استراتيجيًا" ووجهت "صفعة قاسية" لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. واتهم خامنئي واشنطن بتضخيم حجم هجماتها، مؤكداً أن الهجمات الأميركية على المواقع النووية لم تحقق أهدافها.

وأكد أن أي اعتداء جديد على إيران "سيواجه باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة"، ورفض دعوة ترامب للاستسلام، قائلاً: "إيران بتاريخها وثقافتها لا تقبل أن تُخاطب بلغة الاستسلام غير المشروط".

وكانت الحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران قد استمرت 12 يومًا، وشهدت هجمات إسرائيلية مكثفة بدعم أميركي استهدفت منشآت عسكرية ونووية ومدنية في إيران، وأسفرت عن مقتل 606 أشخاص وإصابة أكثر من 5 آلاف، بحسب وزارة الصحة الإيرانية. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 3 آلاف، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.