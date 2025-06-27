إصابة مواطن بالرصاص المطاطي في سنجل شمال رام الله

وطن: أصيب مواطن بالرصاص المطاطي، مساء اليوم الجمعة، أسفل ظهره جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفاد شهود عيان، أن المواطن أصيب بعد قيام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب تجمع للأهالي في منطقة "التل" جنوب بلدة سنجل، التي شهدت محاولة اقتحام من قبل عدد من المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن نحو 30 مستوطناً، بينهم مسلحون، احتجزوا مواطنين اثنين وناشطاً أجنبياً داخل مركبة، واعتدوا عليهم وهددوهم بالقتل، على مقربة من بؤرة استيطانية تقام في المنطقة.

وأشارت إلى أن قوة من جيش الاحتلال حضرت إلى المكان، وقام أفرادها باحتجاز المواطنين والناشط لنحو ساعتين، قبل الإفراج عنهم.