الاحتلال يعتدي بالضرب على طفلين ويحتجزهما ويعتقل آخرين في يعبد جنوب جنين

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على طفلين، أثناء لهوهما في الشارع واحتجزتهما لفترة من الوقت، واعتقلت اثنين آخرين ببلدة يعبد جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعهما، واعتدت على طفليين أثناء لعبهما في الشارع بالضرب المبرح، واحتجزتهما في إحدى الآليات العسكرية لفترة من الوقت، قبل أن تقوم بالإفراج عنهما.

وأشارت إلى ان الاحتلال اعتقل طفلين آخرين هما: توفيق محمود أبو بكر، وعماد عبد الرحمن قبها، يبلغان من العمر (15 عاما) خلال تواجدهما أمام أحد المحال التجارية في البلدة، وقبل الانسحاب من البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبع جنوب جنين، وسيرت آلياتها في شوارعها، وحطمت صرح الشهيد رفيق غنّام.