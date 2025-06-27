بينهم منتظرو المساعدات.. 50 شهيداً في غارات للاحتلال على قطاع غزة خلال ساعات

وطن: استشهد 50 مواطناً من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، مستهدفاً منتظري المساعدات في المراكز التابعة للشركة الأميركية، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وجرح آخرين شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، اليوم.

وأكدت مصادر محلية استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع.

9 شهداء وعدد من الجرحى، كانوا حصيلة قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة. كذلك، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في جباليا البلد شمالي القطاع.

وواصل الاحتلال نسف المربعات السكنية في عملية ممنهجة لتدمير قطاع غزة. واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي شمالي مخيّم النصيرات في المنطقة الوسطى.

وفي وقتٍ سابق اليوم، نقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي اعترافهم بتلقي "أوامر إطلاق النار صدرت عن قادة في الجيش لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات".

وأقر هؤلاء الضباط والجنود بأن "الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين، ولم يشكلوا أي تهديد لأحد".