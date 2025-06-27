إيران تنفي اختراق "الموساد" منشأة "فوردو": ادعاءات إسرائيلية كاذبة

وطن: نفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإسرائيلية التي زعمت تنفيذ جهاز "الموساد" الإسرائيلي عملية كوماندوز لاختراق منشأة "فوردو" النووية، معتبرة ذلك جزءًا من "حرب إعلامية كاذبة" تقودها "إسرائيل" ضد إيران.

وأكدت المصادر لوكالة "فارس" الإيرانية أن الصور والمقاطع المصوّرة التي نشرتها "إسرائيل" لا تمت للواقع بصلة، موضحة أن المنطقة المحيطة بمنشأة فوردو لا تحتوي على أيّ مساكن مدنية لمسافة عشرات الكيلومترات، ما ينفي احتمال تنفيذ إنزال عسكري كما ورد في الرواية الإسرائيلية.

وكان "الموساد" قد نشر، يوم أمس الخميس، مقطعًا مصورًا زعم فيه توثيق دمار في المنشأة النووية نتيجة قصف نفذه الجيش الأميركي.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "CNN" الأميركية عن تقييم أولي صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية والقيادة المركزية الأميركية، أن الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية لم تُحدث دمارًا شاملاً في البنية التحتية للبرنامج النووي، بل أجّلت تقدّمه لبضعة أشهر فقط.

وتركزت الضربات الأميركية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، هي: منشأة فوردو شديدة التحصين، وموقع نطنز الذي يعد من أبرز مراكز تخصيب اليورانيوم، ومنشأة أصفهان التي تضم أنشطة متعددة ضمن البرنامج النووي.

وأشارت التقديرات الأميركية إلى أن هذه الضربات أجّلت التقدّم النووي الإيراني مؤقتًا، دون أن تُلحق دمارًا فعليًا بالبنية التحتية الأساسية للبرنامج.

وتتناقض هذه التقديرات مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذين أكدا أن الضربات "أبادت بالكامل" الجزء الأكبر من البرنامج.