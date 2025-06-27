هجوم للمستوطنين يستهدف آبار المياه في "عين سامية"... ومصلحة مياه محافظة القدس تحذّر من محاولات السيطرة على هذه المحطات

وطن: في تطور خطير يعكس تصاعد الهجمة الاستيطانية ، يسعى المستوطنون إلى السيطرة على ابار المياه الواقعة في منطقة عين سامية – كفر مالك، والتي تُعد من أهم مصادر المياه التي تزويد مصلحة مياه محافظة القدس بالمياه.

حيث قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام هذه المحطات وازالة اليافطة التي تحمل اسم المصلحة والموضوعة على مدخل هذه المحطات وقاموا بتحطيمها، كما قاموا قبل ايام بكسر خط المياه الرئيسي في بئر رقم 6 ، وهو من اهم الابار في منطقة عين سامية٠

هذه المحطات تُغذي عشرات التجمعات السكانية، وتشكل عصباً حيوياً لضمان استمرارية الضخ ووصول المياه إلى آلاف العائلات الفلسطينية في منطقة الامتياز.

مصلحة مياه محافظة القدس عبّرت عن قلقها الشديد إزاء هذا التصعيد، محذّرة من أن المساس بمحطات الضخ في عين سامية لا يُعدّ فقط اعتداءً على منشأة مدنية، بل استهدافاً مباشراً لحق الفلسطينيين في الحياة والمياه، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وتُطالب المصلحة الجهات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المصادر المائية الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين.