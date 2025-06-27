الرئيس الايراني: ردّنا على اسرائيل منع حرباً شاملة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي وقع خلال المفاوضات مع واشنطن

رام الله - وطن: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "العدوان الإسرائيلي على إيران جريمة تنتهك القوانين الدولية".

وقال بزشكيان في كلمة له في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "لو لم ترد إيران على العدوان الإسرائيلي لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها".

وطالب بزشكيان المجتمع الدولي اليوم أكثر من السابق بإنهاء التساهل مع جرائم الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته، داعياً الدول الصديقة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإدانة العدوان الإسرائيلي وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن اسرائيل ارتكبت عدوانها على إيران في ظل المفاوضات غير المباشرة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية.

ورأى أن العدوان الأميركي على المنشآت النووية يشكل ضربة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولا يمكن ترميمها.

ولفت بزشكيان إلى أن العدوان الإسرائيلي على إيران استهدف معلمي الجامعات والمواطنين العاديين وقوى الشرطة، وخلّف الكثير من الدمار في المناطق السكنية والبنى التحتية العامة والمستشفيات.