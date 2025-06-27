فصائل المقاومة تستهدف جنوداً ومواقع للاحتلال في خان يونس وغزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قُمرة هندسية تُدعى "باقر" بقذيفة "الياسين 105"، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ قصفٍ مشتركٍ مع كتائب القسام باستخدام وابل من قذائف الهاون، على تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدخل مدينة حمد شمال خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية للاحتلال توغلت عند محيط مسجد "رياض الصالحين" شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين،الجناح العسكري للجان المقاومة، موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة بصاروخين من عيار 107 ملم، "في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".