الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويبعد أحد حراس المسجد

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من باحات المسجد الأقصى المبارك، كما أبعدت أحد حراس المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من صحن قبة الصخرة المشرفة، تزامنا مع خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها، قبل أن تسلمه قرار إبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

من جانب آخر، مددت سلطات الاحتلال اعتقال المقدسية آية أبو ناب حتى الأحد المقبل، علما أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلتها من منزلها في مدينة طمرة داخل أراضي الـ48، يوم الجمعة الماضي، بعد تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.