مستوطنون يهاجمون منزلا وينصبون خيمة مقابله في بورين جنوب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، ظهر اليوم الجمعة، منزلا في قرية بورين جنوب نابلس، ونصبوا خيمة مقابله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا منزل عائلة صوفان جنوب القرية، ورشقوه بالحجارة، ونصبوا خيمة مقابله.

وأضافت المصادر، بأن المستوطنين كانوا قد أقاموا بيتا متنقلا "كرفان" قبل أيام مقابل المنزل أيضا، ويهاجمونه بشكل متكرر منذ سنوات، ويقومون بوضع الحجارة على الشارع المؤدي إليه باستمرار، لعرقلة مرور سكانه.