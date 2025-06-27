14 شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استشهد 14 مواطنا بينهم 5 أطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة وشماله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة، استشهد على إثرها 8 مواطنين على الأقل بينهم 5 أطفال، عقب أن قصف بالطائرات مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وقالت عن الطواقم المختصة والمواطنون انتشلوا عددا من الشهداء بينهم رضيعة، وكانت جثامينهم أشلاء متفحمة، كما أحدث القصف دمارا واسعا في المكان.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى العودة قولها، إن 6 شهداء ارتقوا، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط القطاع.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات على استشهاد 10 مواطنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين بالقرب من مدرسة شعبان الريس في حي التفاح شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 47 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.