جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوبي لبنان

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي، قبل ظهر اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوبي لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم، سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة علي الطاهر ومرتفعات بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، في جنوب لبنان، ملقيا صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويا هائلا.

وبعد أقل من عشر دقائق جدد الطيران الإسرائيلي غاراته العنيفة على المنطقة نفسها، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.