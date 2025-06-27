اصابة 4 مستوطنين خلال مواجهات عقب اقتحامهم محيط "قبر يوسف" شرق نابلس

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الجمعة، محيط "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات بين شبان والمستوطنين خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من نابلس سيرا على الأقدام، فيما أعلنت مصادر عبرية عن إصابة 4 مستوطنين بجراح خلال مواجهات بالحجارة بعد اقتحام منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس

ودفع جيش الاحتلال عقب اقتحام المستوطنين بتعزيزات عسكرية من حاجز عورتا إلى محيط قبل يوسف.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن 4 مستوطنين أصيبوا بالحجارة خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من نابلس، دون تنسيق مع جيش الاحتلال أثناء توجههم إلى قبر يوسف.