هآرتس: تدخل ترامب في محاكمة نتنياهو يسيء لسيادة "إسرائيل"

وطن:رأت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأً سياسيًا فادحًا بتدخله العلني في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الصحيفة أنّ هذا التدخل “الفظّ” يُظهِر “إسرائيل” بمظهر الدولة التابعة للولايات المتحدة، ويقوّض صورة استقلالية مؤسساتها القضائية، خصوصًا في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة حول ملف نتنياهو القضائي، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ تصريحات ترامب لا تخدم نتنياهو على المدى البعيد، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية داخليًا وخارجيًا.