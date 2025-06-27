سلوفينيا: سنتحرك إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات بشأن غزة

وطن: أعلنت سلوفينيا أنها ستتحرك مع دول أخرى تشاركها الرأي في حال لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 21 شهرا.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الخميس، قال رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب، إن بعض دول الاتحاد تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول بدلاً من حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا سنتحرك مع دول تشاركنا الرأي لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل".

وتابع: "نحن مستعدون للقيام بذلك، وقد حان الوقت الآن".

وأشار غولوب إلى ضرورة اتخاذ خطوات تتجاوز التضامن مع فلسطين.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة بدعم أميركي، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.