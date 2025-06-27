الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. شهداء ومصابون في استهداف النازحين في مناطق متفرقة

وطن: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثّف على قطاع غزة، مستهدفاً بعدة غارات وقصف مدفعي مختلف المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم مدنيون كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية.

وشنت طائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على جباليا البلد شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال غربي غزة، وحيّي الزيتون والشجاعية شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته منطقة المواصي شمالي مدينة خانيونس، حيث قصفت خيمة تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين، وفق ما أفاد به مصدر طبي في مستشفى ناصر.

كما وأفاد مستشفى العودة - النصيرات بوصول شهيد وأكثر من 30 إصابة الى المشفى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.

وشنّ الاحتلال أيضاً قصفاً عنيفاً بالمدفعية والطائرات، إلى جانب إطلاق نار من الدبابات والمسيرات، على مناطق شمال غربي مدينة خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، وسط استمرار التهديدات الأمنية للمنشآت التعليمية والصحية.

وذكرت مصادر طبية أمس الخميس أن 72 شهيدا استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع