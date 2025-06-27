الإعلام العبري يتحدث عن "حدث أمني معقد" في خان يونس وتكتم على التفاصيل

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الجمعة، بوقوع "حدث أمني صعب" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وسط أنباء عن كمين جديد تعرضت له القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مروحيات حربية تدخلت لإخلاء المصابين، بعد أن واجهت قوة من وحدة الهندسة قتالاً عنيفًا داخل المدينة.

وأفاد موقع "حدشوت حموت" العبري بأن الطائرات الحربية تدخلت بشكل مباشر لدعم القوات البرية، وسط محاولات متكررة لهبوط المروحيات لإجلاء المصابين تحت النيران.

وأشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن الحدث الأمني يخضع للرقابة العسكرية، ما يحد من نشر تفاصيل حول حجم الخسائر أو طبيعة الاشتباك، بينما قالت منصات تابعة للمستوطنين إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية عبر طائرات مروحية عسكرية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من كمين محكم نفذته كتائب القسام الثلاثاء الماضي في خان يونس، أسفر عن مقتل ضابط و6 جنود إسرائيليين. وذكرت المصادر حينها أن عبوة ناسفة أُلقيت داخل مدرعة إسرائيلية، ما أدى إلى احتراق الجنود ومقتلهم.

الكمين أثار موجة غضب داخل "إسرائيل"، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في استمرار الحرب على قطاع غزة، خاصة مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الجيش.