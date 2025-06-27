هآرتس: آلاف تظاهروا في "تل أبيب" مطالبين بإنهاء الحرب وإجراء تبادل أسرى

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بانطلاق عدد كبير من المتظاهرين، المطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، في مسيرة باتجاه شارع "نمير" في مدينة "تل أبيب"، حيث "أوقفتهم الشرطة بعد أن خرجوا عن المسار الذي صُودق لهم مسبقاً السير فيه".

وأعلنت شرطة الاحتلال، بحسب "هآرتس"، أن "الاحتجاج غير قانوني"، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

وقالت "هآرتس" إن مجموعة من الأمهات لجنود من جيش الاحتلال وجّهت نداءً لرئيس الأركان، إيال زامير: "أخرج أولادنا من غزة، أنت تعرف أنهم كالبط في مرمى النيران".

وأضافت: "إذا كان رئيس وزراء حماس، المذنب بفشله في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يخشى القانون، فعليه القبول بصفقة إقرار بالذنب، والاعتراف بالعار، وترك السياسة".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، عن مصادر سياسية، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يمارس ضغطاً شديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ضغط ترامب على نتنياهو "بدأ قبل الهجوم على إيران، واستؤنف فور انتهائه".