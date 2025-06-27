استشهاد رضيعين جوعًا جرّاء حصار الاحتلال لغزة

وطن: استشهد رضيعان بقطاع غزة، الخميس، جراء سوء التغذية ونفاد حليب الرضع، وسط استمرار الحصار المشدد والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في القطاع.

وشيعت عائلتا الرضيعين جثمانيهما من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد أن فارقا الحياة نتيجة الحرمان من أبسط حقوق الرعاية الصحية والغذائية.

والأسبوع الماضي، حذرت مصادر طبية من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضع، جراء نفاد حليب الأطفال وسط استمرار الحصار والحرب.

ووفقا للمصادر الطبية، يرتفع عدد الشهداء جراء نقص الغذاء والدواء في القطاع إلى 244.

وتُضاف الشهيدتان الأخيرتان إلى حصيلةٍ متصاعدةٍ من ضحايا الجوع والحرمان من العلاج، معظمهم من الأطفال وكبار السن

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.