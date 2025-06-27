وزير الخارجية الإيراني: الدبلوماسية بعد الحرب لن تشبه ما قبلها.. ولا ترتيب لبدء مفاوضات جديدة

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" حشدتا جهودهما لإخضاع إيران عبر الضغوط النووية والسياسية، إلا أنّ جميع محاولاتهما "باءت بالفشل أمام صمود الشعب الإيراني"، معتبراً أن المقاومة الشعبية باتت "رمزاً وطنياً" في لحظة تاريخية مفصلية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، شدد عراقتشي على أنّ "سياسة الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي رافقتها تهديدات وعروض تفاوضية متناقضة، لم تُفلح في دفع طهران إلى التنازل عن حقوقها المشروعة، مؤكداً رفض بلاده للتفاوض المباشر مع واشنطن دون شروط متوازنة.

وأضاف أنّ إيران اقترحت إطاراً تفاوضياً جديداً يستند إلى ثلاثة محاور: استمرار التخصيب النووي داخل البلاد، ورفع العقوبات بالكامل، والالتزام بعدم السعي نحو سلاح نووي، لكنه أوضح أنّ اندلاع الحرب أجهض فرص التوصل إلى اتفاق.

لا مفاوضات مع الاحتلال

نفى عراقتشي وجود أي شكل من أشكال التفاوض مع الاحتلال، معتبراً أنّ ما أُتيح له من مساحة بعد فشل واشنطن "خيانة للدبلوماسية"، مضيفاً أنّ طهران أثبتت شرعيتها بالتمسك بخيار التفاوض ضمن مصالحها الوطنية.

وأشار إلى أنّ الهجوم الإيراني الأخير على القواعد الأميركية جاء كرد مباشر على التهديدات، نافياً وجود نوايا عدائية تجاه دول الجوار، مؤكداً أنّ إيران "سعت إلى فصل الحساب الأميركي عن العلاقات الإقليمية".

الدبلوماسية بعد الحرب.. حسابات جديدة

أكد الوزير الإيراني أنّ شكل الدبلوماسية بعد الحرب لن يكون كما كان قبلها، وأن العلاقات المستقبلية ستُبنى على مواقف الدول خلال الأزمة، مشيراً إلى أنّ الدول الأوروبية، خصوصاً فرنسا وبريطانيا، ارتكبت أخطاء استراتيجية بمحاولة تفعيل "آلية الزناد".

وأوضح أنّ طهران لا تنوي حالياً استقبال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أنّ عمليات التفتيش ستُراجع بعناية لحماية الأمن الوطني، في ظل الدمار الذي طال منشآت نووية جراء العدوان.