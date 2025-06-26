إيران تعلن إصلاح منشأة غازية استُهدفت بقصف للاحتلال قبل 10 أيام

وطن: أعلنت شركة "بتروبارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الوحدة الرابعة من مصفاة المرحلة 14 في حقل بارس الجنوبي عادت إلى العمل بالكامل، بعد 10 أيام فقط من تعرضها لأضرار نتيجة قصف الاحتلال استهدف الموقع في 14 حزيران/يونيو الجاري.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الشركة تأكيدها أن إحدى الوحدات الأربع في المصفاة تعرضت لأضرار جسيمة وحريق واسع عقب إصابتها بقذيفة وصفتها بـ"عدوان من النظام الصهيوني البغيض".

ومع ذلك، شددت "بتروبارس" على أن الهجوم لم يؤثر على إنتاج الغاز في البلاد، مرجعة ذلك إلى "البنية التحتية المرنة والموزعة لحقل بارس الجنوبي".

وأشادت الشركة بجهود المهندسين والفنيين الإيرانيين الذين نجحوا في إعادة بناء الوحدة المتضررة وإعادتها إلى التشغيل الكامل خلال وقت قياسي، رغم ما وصفته بـ"التهديدات الإقليمية المتزايدة".

ويُعد حقل بارس الجنوبي، الواقع في الخليج، من أكبر حقول الغاز في العالم، ويشكّل أحد أهم المراكز الاستراتيجية في شبكة الطاقة الإيرانية، ما يجعل استهدافه مؤشرًا على تصعيد نوعي في المواجهة غير المباشرة بين طهران و"تل أبيب".