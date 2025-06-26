إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل

وطن: أصيب مواطنون برضوض وجروح، مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين احتجزت عددا من المواطنين في منطقة "خان شاهين" في البلدة القديمة من الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب ونكلوا بهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وجروح، عولجوا ميدانيا، في حين تم نقل إصابة واحدة بواسطة طواقم الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، وصفت بالمتوسطة.