سرايا القدس تقصف تجمعات للاحتلال وتسيطر على مسيّرتين في خان يونس

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق جنوب قطاع غزة، ضمن تصعيد مستمر لعمليات "حجارة داود".

وقالت السرايا في بيان لها، إنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال داخل محاضن الآليات العسكرية، في محيط مسجد خضرة وشارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمالي خان يونس، مستخدمة قذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

وفي تطور نوعي، كشفت سرايا القدس عن سيطرتها على طائرتي استطلاع إسرائيلية (مسيّرتين) كانتا تنفذان مهام استخباراتية في سماء خان يونس، حيث تم الاستيلاء عليهما دون أن توضح آلية السيطرة أو توقيت الحادثة.

كما بثت السرايا مشاهد مصورة لعملية تفجير حقل ألغام في رتل عسكري إسرائيلي شرق خان يونس، بتاريخ 12 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدة أن العملية أسفرت عن تدمير آليات ومقتل وإصابة عدد من الجنود، ضمن عملياتها المستمرة في إطار حملة "حجارة داود".

وفي إطار الحرب النفسية والإعلامية، نشرت سرايا القدس مقطعًا جديدًا لقناصتها تحت عنوان: "سنقطف رؤوسكم كلما ارتفعت"، في رسائل ميدانية ومعنوية موجهة لقوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن وحدة القنص التابعة لها نفذت عملية دقيقة يوم الاثنين الماضي، استهدفت فيها جنديًا إسرائيليًا قرب "تلة المنطار" شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مؤكدة إصابته بشكل مباشر.

وتأتي هذه العمليات في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة بث مشاهد توثق استهدافات نوعية لجنود وآليات الاحتلال في عدة محاور، وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا بينهم ضباط، خلال شهر يونيو الجاري.