معهد وايزمن ليس هدفا عاديا

كتب: وليد عبد الحي

قبل أحد عشر يوما ـ تعرض معهد وايزمن الاسرائيلي والذي يعد دُرة المؤسسات العلمية التقنية في اسرائيل لضربة ايرانية قاسية، ورغم المحاولة الاسرائيلية التهوين بداية من أثر الضربة بدأ العاملون في المعهد يسربون معطيات حول ما جرى ، فهذا المعهد يضم حوالي 2500 من العلماء والطلاب والباحثين والموظفين الاداريين.

وفي حوارات مع بعض الوسائل الاعلامية او مع مؤسسات علمية أدلى بعض كبار العاملين في المعهد بما يلي:

1- شهادة عميد كلية الكيمياء في معهد وايزمان "ميلكو فان دير بوم" لمجلة "كيمستري وورلد"::

أ‌- هناك 45 مختبرا علميا( مختبر عام) تم تدميرها او اصيبت بشكل بالغ نتيجة القصف الايراني .

ب‌- اعلن حوالي 100 باحث عن فقد مختبره الخاص او مكتبه في كلية الكيمياء وحدها

ت‌- فَقَدَ ما بين 400 الى 500 باحث مختبره الشخصي او مكتبه في الاقسام الاخرى من المعهد.

ث‌- تقدر الاضرار في المختبرات والمكاتب بحوالي نصف مليار دولار ، اضافة لنصف مليار أخرى كمرافق مختلفة للمعهد.

2- شهادة عالمة الكيمياء الجيولوجية يائيل كيرو التي التحقت بالمعهد منذ ست سنوات : لقد توقفت عن العمل في مبنى علوم الكواكب، والمنشأة كلها متوقفة بما في ذلك مختبراتها، وكم شعرت بالحزن العميق عندما رايت مختبري المدمر تماما .

3- شهادة الجيوكيميائي الباحث إيتاي هاليفي الذي كان في مختبره عند وقوع الهجوم يقول :، "انفجرت جميع النوافذ، وتعرض المختبر لاضرار جسيمة، وتهاوت المعدات من اماكنها ،كما سقطت بعض الخزائن بما فيها ، ويضيف "لم أتمكن أنا وزملائي بعد من تقييم الأضرار بشكل كامل. ومع ذلك، فإن العديد من الأجهزة الهامة ستحتاج إلى استبدال ، إذ أن جميع المعدات التحليلية مثل - أجهزة قياس الطيف الكتلي، وأجهزة قياس الطيف الضوئي، والمجاهر هي اجهزة اتلفها الانفجار بشكل لا يمكن إصلاحه".

4- يقول فان دير بوم(عميد كلية الكيمياء) : "بعض الأجهزة مثل المجاهر البصرية الهامة جدا اختفت تمامًا بعد الانفجار، وهناك اجهزة لا اعرف حتى الآن مصيرها مثل أجهزة الرنين النووي المغناطيسيى (NMR)، وأجهزة الرنين المغناطيسي(MRI)، والمجاهر الإلكترونية، وغيرها.

5- شهادة ساريل فلايشمان، الذي يشرف على مختبر لتصميم البروتينات الحاسوبية، يقول" إن العديد من العينات البيولوجية التي لا يمكن تعويضها قد دُمرت أيضًا ، وهي عينات عملت عليها أجيال من الطلاب والباحثين.أما مرفق علوم الكواكب فلم يصب بشكل مباشر، ولكنه تضرر بسبب الموجات الصدمية الناتجة عن سقوط صاروخ ايراني على مبنى كيمياء آخر قيد الانشاء، وقد اصاب المبنى الجديد ، ويحتاج ما بين عامين الى ثلاثة اعوام لاعادة ترميمه.

6- يقول عميد كلية الكيمياء أن معهد وايزمان حظي بدعم كبير من مجتمع البحث الوطني والدولي، وقد عرض المعهد إعارة مختبراته وأجهزته بعد الوضع الذي آل اليه، فالمدينة أصبحت "مدينة أشباح" بعد ان تم نُقل أكثر من 200 طالب دولي وزميل ما بعد الدكتوراه من مساكنهم في المعهد الى مساكن في خارج المعهد ، بينما غادر 70 منهم إسرائيل خلال الأسبوع الحالي.

7- اشار باحث في المعهد (رفض نشر اسمه حسب ما تقوله صحيفة (The Times of Israel) الى أن مختبر تزاهور، الذي تُركّز أبحاثه على بيولوجيا القلب، تم تدميره تماما، وتقدر التكلفة المطلوبة لبناء مختبر فارغ بحوالي 50 مليون دولار، اما المعدات اللازمة للتشغيل فتحتاج 50 مليون دولار أخرى.

8- وصف البروفيسور الدار تزاهور وهو من العاملين في المعهد انه وجد ان المعهد تحول الى منطقة حرب. كان كل شيء في معهدنا مغطى بالزجاج المتطاير وقطع المعادن المتناثرة " واختفى مختبري تماما الذي قضيت فيه 22 عامًا من العمل، واختفت كل العينات العلمية، بما في ذلك آلاف أنسجة القلب من الحيوانات والمرضى، وعينات من الأحماض النووية (DNA) و (RNA)، وغيرها.

9- شهادة الدكتورة تسليل آست التي تعمل في قطاع علوم الجزيئات الحيوية: ان العديد من الباحثين في مختبرات اخرى تعتمد على عينات او معدات تابعة لمعهد وايزمن، وبعد الضربة الايرانية ،من الواضح ان كل ذلك سيتعطل .

10- شهادة البروفيسور أورين شولدينر الذي يعمل في مجال البيولوجيا العصبية، الذي يقول انه بحاجة لحوالي 2 مليون لاعادة انشاء مختبره الذي تدمر، ويقول "قضيت 17 عاما في هذا المشروع ،لكنه تبخر الآن ".

تأسس معهد وايزمان في عام 1934 على يد أول رئيس لإسرائيل حاييم وايزمان، وهو مؤسسة بحثية متعددة التخصصات رائدة عالميًا في العلوم الطبيعية والدقيقة، لكن المعهد عرف تزايدا في المراحل الماضية في علاقته بالصناعات العسكرية ، وعرف عام 2023 انخراطا واسعا من باحثي المعهد مع المؤسسة العسكرية ،وفي أكتوبر 2024، أعلن معهد وايزمان عن تعاونه مع شركة التكنولوجيا العسكرية الاسرائيلية " إلبيت " لتطوير "مواد بيولوجيًة رائدة لاغراض استخدامها في أغراض عسكرية ،

ذلك يعني ان الهجوم الايراني ترك بصمة واضحة على جسد هذا المعهد ، ولكن هل انتهى الامر هنا؟ لك ان تجيب .