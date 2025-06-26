وزير جيش الاحتلال: أردنا اغتيال خامنئي لكن لم نستطيع الوصول إليه

وطن: صرّح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، بأنّ الحكومة الإسرائيلية كانت تخطط لاغتيال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، خلال الحرب الأخيرة مع إيران، إلا أنّه "لم تتوفر فرصة عملانية" لتنفيذ ذلك.

وخلال المقابلة التي بُثّ مقطع منها ضمن النشرة الإخبارية الرئيسية، سألته المذيعة عن سبب عدم تنفيذ عملية لاغتيال السيد خامنئي، فأجاب: "لو كان مكشوفاً على المهداف، لكنا قتلناه".

وأضاف كاتس: "بحثنا عنه كثيراً، لكن لم نستطيع الوصول إليه"، في إشارة إلى محاولات تعقبه خلال فترة التصعيد العسكري.

وعند سؤاله عمّا إذا كان القرار بالاغتيال قد اتُّخذ على مستوى المجلس الوزاري المصغر - "الكابينت"، أجاب: "هذه كانت السياسات، رئيس الحكومة، وأنا".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان اتخاذ هذا القرار بمصادقة أميركية، قال كاتس: "نحن لسنا بحاجة إلى مصادقة أميركية كهذه".

جاء تصريح كاتس في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"، بعد تصعيد عسكري غير مسبوق استمر قرابة أسبوعين، وشمل تبادل ضربات صاروخية وغارات جوية على منشآت حيوية.

وقد شهدت هذه المواجهة تصعيداً في الأهداف المتبادلة، وسط حديث عن محاولات لاغتيال السيد خامنئي.