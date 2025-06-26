الاعلام العبري: ترامب يضغط بشدة على نتنياهو لإنهاء الحرب على قطاع غزة

وطن: نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، عن مصادر سياسية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يمارس ضغطاً شديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ضغط ترامب على نتنياهو "بدأ قبل الهجوم على إيران، واستؤنف فور انتهائه".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، إنّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة "بات وشيكاً جداً".

وأضاف ترامب أنّه حتى قبل شن واشنطن هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، كان الاتفاق بشأن غزة "قريباً جداً"، وفق المعلومات التي قدمها له المبعوث الأميركي إلى "الشرق الأوسط" ستيف ويتكوف.

من جهته، صرّح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، طاهر النونو، أمس، بأنّ الحركة "لم تتلقَّ حتى الآن أي مؤشرات جدية من الوسطاء تدل على وجود تحول حقيقي في موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، ولكن هناك عملية جس نبض من الوسطاء للأطراف".

وفي تصريح صحافي، أوضح النونو أنّ "الاتصالات مع الوسطاء لم تتوقف، ولكن نتنياهو لا يوجد لديه إرادة سياسية لوقف الحرب وإنهاء العدوان على شعبنا".