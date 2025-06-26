القسام تعلن قنص جندي للاحتلال شرق غزة الشجاعية

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن وحدة القنص التابعة لها تمكّنت من إصابة جندي إسرائيلي بشكل مباشر قرب "تلة المنطار" شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك خلال عملية نُفذت يوم الاثنين الماضي.

وفي عملية نوعية أخرى، قالت القسام إنها فجّرت، يوم الجمعة الماضي (20 يونيو/حزيران)، دبابتي "ميركافا"، وناقلة جند، وجرافة عسكرية من نوع "D9"، بعبوات أرضية شديدة الانفجار، كانت مُعدّة مسبقًا في شرق جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة وقوع خسائر مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

بدورها، بثّت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة توثق تفجير حقل ألغام في رتل عسكري إسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، في 12 يونيو/حزيران الجاري، ضمن عمليات "حجارة داود" التي تنفذها فصائل المقاومة منذ أسابيع.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة قيام مجموعة من المقاتلين بتشريك منطقة مفتوحة بعد انسحاب القوات منها، باستخدام عبوات تُعرف بـ"ثاقب الخرقية"، حيث تم تفجير العبوات لدى عودة ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية إلى الموقع، ما أسفر عن تدميرها، بحسب السرايا.

وتأتي هذه العمليات في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة بث مشاهد توثق استهدافات نوعية لجنود وآليات الاحتلال في عدة محاور ميدانية داخل القطاع، أسفرت – وفق وسائل إعلام إسرائيلية – عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا، بينهم ضباط، وإصابة آخرين خلال يونيو الجاري.