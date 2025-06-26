الحوثي: انتصار إيران هزيمة مدوية لإسرائيل ونصر لكل الأمة الإسلامية

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أن العدوان الإسرائيلي على إيران جاء بعد تحضيرات مكثفة استمرت أكثر من عام، وبسقف أهداف عالٍ بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وقال الحوثي إن "أخطر ما في هذا العدوان كان محاولة العدو الإسرائيلي إزاحة الجمهورية الإسلامية من طريقه، بهدف فرض سيطرته على المنطقة بالكامل"، مشددًا على أن الكيان الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافه.

وأضاف أن الهزيمة العسكرية الإسرائيلية كانت واضحة، حيث عجز الاحتلال عن تدمير أهدافه في إيران أو حماية نفسه من الموجات الصاروخية الإيرانية، التي وصفها بـ"الكابوس الكبير" على كيان العدو.

وأشار الحوثي إلى أن "الصهاينة عاشوا خلال فترة العدوان في حالة غير مسبوقة من الرعب والخوف، واختبأوا في الملاجئ"، مؤكدًا أن إيران انتصرت بقيادتها وحرس الثورة وشعبها ونظامها الإسلامي.

وأكد أن "إسقاط النظام الإسلامي في إيران أو إخضاعه أمر مستحيل"، مشددًا على أن انتصار إيران لا يخصها وحدها، بل هو "نصر لكل المسلمين والعرب ولقضية فلسطين".