قوة القدس في حرس الثورة تعلن استشهاد "الحاج رمضان" في العدوان الإسرائيلي

وطن: أعلنت قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي، المعروف بـ"الحاج رمضان"، المسؤول عن وحدة فلسطين في قوة القدس، جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأفادت العلاقات العامة لقوة القدس، أنّ العميد إيزدي، استشهد في العدوان الأخير، مشيرةً إلى أن مراسم تشييعه ستُقام يوم السبت في طهران، فيما سيُوارى الثرى يوم الخميس في مدينة قم المقدسة.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، استشهاد 3 من قادته في جهاز الاستخبارات، إثر استهداف مناطق سكنية داخل البلاد، وهم رئيس منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية محمد كاظمي، ونائبه الجنرال حسن محقق، والجنرال محسن باقري، الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل إيران.

كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية سابقاً، استشهاد مساعد شؤون العمليات للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي رباني ومساعد الشؤون المعلوماتي للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد غلام رضا محرابي، في العدوان الإسرائيلي على إيران.

المصدر:"الميادين"