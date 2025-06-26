خامنئي: انتصرنا ووجّهنا صفعة لأميركا التي تدخلت لمنع إبادة "إسرائيل"

رام الله - وطن: هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بتنفيذ ضربات جديدة ضد القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت إيران لهجوم جديد، معتبرا أن بلاده انتصرت في الحرب مع إسرائيل، وقلل من حجم الأضرار التي تسببت بها الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية.

وقال خامنئي، في خطاب متلفز هو الأول له منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الثلاثاء إن الولايات المتحدة الأميركية "دخلت في الحرب بشكل مباشر لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيُباد بالكامل"، واعتبر أن واشنطن "لم تحقق أي إنجاز من هذا التدخل".

وأضاف خامنئي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت، ووجّهت صفعة قوية لأميركا المتغطرسة"، وذلك في أول خطاب له منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وكان قد سبقه بتغريدة على منصة "إكس" هنأ فيها الإيرانيين بـ"النصر على إسرائيل".

وقال خامنئي إن "الجمهورية الإسلامية قادرة على الوصول إلى قواعد أميركية مهمة في المنطقة وقادرة على التحرك ضدها إذا اقتضت الضرورة.. قد يحصل ذلك مرة أخرى في المستقبل إذا وقع هجوم. سيكون الثمن باهظا بكل تأكيد بالنسبة للعدو والمعتدي".

وفي رسالة تهنئة للإيرانيين، أضاف: "لا بد من تقديم تهانٍ عدة للشعب الايراني العظيم: الأولى، التهنئة بمناسبة الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف".

وبشأن الضربات على المنشآت النووية، صرّح: "هاجموا منشآتنا النووية، وهو أمر يستدعي الملاحقة الجنائية في المحاكم الدولية، لكنهم لم يقوموا بأي أمر كبير".

وتابع: "قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أحد تصريحاته أن على إيران أن تستلم. تستلم! هذه لم تعد مسألة تخصيب (اليورانيوم) أو القطاع النووي، بل تتعلّق باستسلام إيران"، مضيفا: "لن يحدث قط. إيران لا تعرف معنى الاستسلام".

كما رأى أن "الكيان الصهيوني قد انهار وسُحق تقريبا تحت ضربات الجمهورية الاسلامية".، وقال "دخلت الولايات المتحدة في الحرب مباشرة لأنها شعرت بأن الكيان الصهيوني سيُمحق بالكامل ما لم تتدخل. تدخلت لإنقاذه ولم تحقّق أيّ إنجاز".