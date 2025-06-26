مستوطنون يهاجمون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف البلدة، وأشعلوا النار في أراضي المواطنين الذين هبوا للتصدي لهجوم المستوطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

وتتعرض ترمسعيا ومعها قرى شمال شرق رام الله (المغير، أبو فلاح، سنجل، كفر مالك، الطيبة، دير جرير، المزرعة الشرقية) لاعتداءات متكررة ويومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وإحراق للمحاصيل الزراعية، وإغلاق مدخل تلك البلدات.

وخلال هذا الأسبوع، قتل المستوطنون وقوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم، أربعة مواطنين بينهم طفل، في بلدة كفر مالك.