الهلال الأحمر يتسلم مصابا برصاص الاحتلال عند حاجز برطعة شمال جنين

وطن: تسلمت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عند حاجز برطعة العسكري شمال جنين مصابا مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن طواقمها تسلمت مواطن مصاب بالرصاص الحي في القدم من حاجز برطعة العسكري وجرى نقله الى المستشفى.

وأضافت أن المصاب يبلغ من العمر 43 عاماً وكان قد أصيب بتاريخ 17-6- 2025 قرب جدار الفصل العنصري في قرية فقوعة شمال مدينة جنين، قبل أن يعتقله الاحتلال وهو مصاب.

يذكر، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أعلنت في السابع عشر من الشهر الجاري عن إصابة المواطن عصام كمال راجح ربايعة ٤٣ عاماً برصاص الاحتلال قرب قرية فقوعة، وهو من سكان بلدة ميثلون جنوب جنين.