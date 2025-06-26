الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة.. 17 شهيدا في دير البلح وسط القطاع

وطن: استشهد 17 مواطنًا وأُصيب آخرون، في مجزرةٍ جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، بقصف تجمعًا للمواطنين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين أثناء بيع الدقيق قرب دوار البركة في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لوقوع العديد من الشهداء والجرحى.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، أنّ 17 شهيدًا وصلوا إلى المستشفى، فيما تتعامل الطواقم الطبية مع العديد من الحالات الحرجة، ما يعني أنّ حصيلة الشهداء سترتفع في ظل انهيار المنظومة الصحية وقلّة الإمكانات.

والشهداء هم: هيثم بسام أبو عيسى، عبد الله خالد أبو مخدة، أمير ناهض أبو عيسى، ناهض أبو عيسى، موسى أبو عيسى، جابر أبو عيسى، إبراهيم أبو هدبة، إبراهيم منير أبو غراب، محمد أحمد أبو سيف، محمود عادل أبو شنب، هشام محمد أبو سمرة، أشرف ناصر أبو عويلي، محمود عادل أبو شرخ، محمد حسن أبو غراب، وعبادة محمد أبو عيسى، محمد حسان حسين، وطارق عرفات أبو مخدة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد 67 مواطنا في غارات الاحتلال المختلفة على قطاع غزة، منذ منتصف الليلة حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 9 نازحين من عائلة واحدة قضوا في قصف استهدف تؤويهم بمدينة غزة.