103 شهداء و219 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت 103 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيل المتواصل.

وقالت "الصحة"، إن 103 شهداء و219 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونبهت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,259 شهيدا و 132,458 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، منهم 5,936 شهيدا و 20,417 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار 2025.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد 67 فلسطينيًا في غارات الاحتلال المختلفة على قطاع غزة، منذ منتصف الليلة حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 9 نازحين من عائلة واحدة قضوا في قصف استهدف تؤويهم بمدينة غزة.

وتأتي هذه المجازر، في وقتٍ يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الأساسية منذ مارس/ آذار المنصرم، مما أدى إلى أزمة جوع حادة تهدد حياة السكان.