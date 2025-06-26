فرنسا تعلن أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات الإيرانية

رام الله - وطن: كشفت فرنسا عن مشاركة جيشها في المواجهة بين اسرائيل وايران، من خلال اعتراض الطائرات الايرانية.

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لاكورنو أن الجيش الفرنسي شارك في اعتراض طائرات مُسيّرة إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك في الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار الأخير في المنطقة.

وقال لاكورنو في تصريح صحفي: "أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من عشر طائرات مُسيّرة في الأيام الأخيرة، خلال عمليات مختلفة نفذتها الجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل".

وأوضح أن بعض هذه الطائرات تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، فيما تولّت طائرات مقاتلة فرنسية إسقاط البعض الآخر.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي و1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.