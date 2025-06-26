حزب الشعب يدين بشدة جريمة المستوطنين في بلدة كفر مالك ويدعو السلطة لتحمل مسؤولياتها وإلى لجان حماية شعبية

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديدة للجريمة الجديدة التي اقترفتها عصابات المستوطنين الإرهابية في بلدة كفر مالك شمال شرق محافظة رام الله، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان من سكان البلدة، وحرق العديد من منازل ومركبات وممتلكات المواطنين، حيث ارتكبت هذه الجريمة كالعادة تحت حماية وغطاء قوات الاحتلال.

وقال الحزب في بيان له وصل لوطن نسخة عنه، أن هذه الجريمة وغيرها من مئات الجرائم التي ترتكبها تلك العصابات الإرهابية، لولا الدعم الدائم لكل ممارساتهم الاجرامية من حكومة الاحتلال الفاشية التي أصدرت أوامر صريحة بعدم ملاحقتهم من قبل قوات وشرطة الاحتلال مهما كانت المبررات، بل تشديد الحراسة عليهم وحمايتهم تحت أي ظروف

وأضاف أن ما اقترفته عصابات المستوطنين في بلدة كفر مالك وغيرها من مدن وقرى الضفة، يندرج ضمن سلسلة متواصلة ومتصاعدة من الاعتداءات والجرائم الممنهجة في جميع مناطق الضفة الغربية بما في ذلك بمدينة القدس المحتلة، بقرار سياسي من أعلى الهيئات في دولة الاحتلال.