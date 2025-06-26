جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء كفر مالك الذين اعدمهم المستوطنين

وطن: - شيعت جماهير غفيرة في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثامين شهداء بلدة كفر مالك شرق رام الله إلى مثواهم الأخير.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الثلاثة، ثم نقلوا إلى مقبرة البلدة، حيث ووريت جثامينهم الثرى.

وقتل المستوطنون مساء أمس الأربعاء المواطنين الثلاثة مرشد حمايل، ومحمد الناجي، ولطفي صبري، في هجوم دام على بلدة كفر مالك، أحرقوا خلاله ممتلكات لمواطنين.

ونقلت جثامين الشهداء الثلاثة من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى مركز طبي في البلدة مساء أمس، تحضيرا لدفنهم في مسقط رأسهم.

وعم الإضراب التجاري محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء.