"القسام": دمرنا دبابتين، وناقلة جند، وجرافة تابعة للاحتلال في جباليا

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة قبل عدة أيام.

وقالت كتائب القسام، "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تدمير دبابتي "ميركفاه" وناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع "D9" بـ 4 عبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 20-06-2025م".

وتواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وعلى رأسها كتائب القسام، تنفيذ عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع، موقعة الخسائر البشرية والمادية في صفوفها.

وأكد ضباط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيشهم بات عالقا في "وحل غزة"، الأمر الذي يُعرّض قوات الجيش للخطر، محذرين من أن استمرار هذا النهج ليس في صالح الجيش.