انتخاب حزب الخضر الفلسطيني ممثلا بالدكتور عبد الرحمن التميمي عضو سكرتارية عامة لأحزاب الخضر العالمي

رام الله – وطن: انتخب د. عبد الرحمن التميمي الأمين العام لحزب الخضر الفلسطيني، عضو سكرتارية عامة لأحزاب الخضر العالمي، والذي سيتسلم مهامه في الأول من تموز المقبل.

وتعد سكرتارية أحزاب الخضر العالمي، جهة تنسيقية بين كل أحزاب الخضر في العالم، حيث تتبنى مواقف مشتركة وتقوم بدور جهة تنفيذية لأحزاب الخضر في العالم بما يهم القضايا العالمية، التي لها علاقة بالبيئة.

وقال التميمي لوطن " ان السكرتارية تقوم بالتنظيم والإشراف على انتخابات أحزاب الخضر في العالم، وتعلن عن مواقف سياسية تهم أحزاب الخضر بشكل عام، كالوضع في فلسطين، حيث أصدرت أكثر من مرة بيانات شجبت فيها العدوان على غزة والاستيطان في الضفة الغربية".

يعد هذا الانتخابات مكسبا مهما لفلسطين التي كانت غائبة عن هذا التجمع الدولي، اذ قال التميمي ان "فلسطين لم يكن لها وجود في هذا التجمع، وبجهود شخصية وجماعية منذ 10 سنوات، نجحنا في التواجد فيه رغم معارضة شديدة من بعض الأحزاب الأوروبية، الا اننا حظينا بدعم وجهد من أصدقائنا في آسيا وأفريقيا وبعض الأحزاب الأوروبية تم قبولنا وترشيحنا وانتخابات كعضو فيها".



وحول أهمية أحزاب الخضر في العالم في السنوات الأخيرة، قال التميمي إن "أحزاب الخضر في الأعوام الخمسة عشر الماضية، أصبح لها تواجد كبير في العالم، لأسباب عدة منها، تراجع اليسار في العالم وتحديدا في اوروبا، خاصة ان جذور هذه الاحزاب التاريخية من اليسار الأوروبي والاسيوي، إضافة الى تسارع مشاكل البيئة في العالم وتهميش حكومات الدول الصناعية لقضايا البيئة، وعدم تنفيذ ما يسمى بروتوكول كيوتو المتعلق بخفض نسبة الكربون، حيث تنامى دور الأحزاب وبات لها دور كبير في بعض الدور، وباتوا بيضة القبان في تشكيل الحكومات.



واكد التميمي ان دور أحزاب الخضر بات يتنامي ويتعاظم جراء تكاثر المشاكل البيئية، وانتباه العالم للدول الصناعية التي تقوم بتهميش وتجاهل مسؤولياتها في هذا المسار.



ومنح حزب الخضر العراقي الدكتور عبد الرحمن التميمي وسام تقدير من الدرجة الأولى لإسهاماته في مجال البيئة والدفاع عن القيم البيئية.

وجاء التكريم خلال مشاركة التميمي في مؤتمر شارك به تجمع أحزاب الخضر في "اسيا والاطلسي" في تركيا بين 19 – 23 حزيران.

وعقد المؤتمر بمشاركة عشرات أحزاب الخضر من الدول العربية وشرق أسيا، بهدف انشاء تحالف عربي لأحزاب الخضر، حيث جرى تكريم التميمي خلال المؤتمر بمنحه وسام حزب الخضر العراقي.